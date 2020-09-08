Засновник і генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск, розповів про труднощі, які чекають його компанію у майбутньому.
Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:33
Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми
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Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми.
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