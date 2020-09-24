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Ілон Маск заявив, що Tesla
чекають великі проблеми

Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:33

Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми

Пропонуємо до обговорення:
Засновник і генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск, розповів про труднощі, які чекають його компанію у майбутньому.

Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:33

Дуже дорого! Весь сенс електромобіля в тому, що завдяки простоті він повинен коштувати втричі дешевше звичайного авто! Плюс довга зарядка, невеликий пробіг і сумнівне використання його зимою роблять електромобіль неконкурентноздатним при такій вартості. Так-що проблеми, проблеми, проблеми…
korotychzm
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 14:04

большие проблемы или трудности роста?
как одним заголовком изменить смисл статьи....
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:44

Капитализм и есть пробема там одна перепроизводство ))
groborob
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:22

  korotychzm написав:Дуже дорого! Весь сенс електромобіля в тому, що завдяки простоті він повинен коштувати втричі дешевше звичайного авто!

Не может он стоить дешевле обычного, поскольку для его производства нужно в разы больше никеля и меди.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:59

Ну вот когда научаться,делать сверх ёмкие акумы,тогда может и пойдет,меня полностью дизель устраивает,запас хода 2000 км, заправка 10м ,до полного бака
mtvfaf
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:55

  Ragnar написав:
  korotychzm написав:Дуже дорого! Весь сенс електромобіля в тому, що завдяки простоті він повинен коштувати втричі дешевше звичайного авто!

Не может он стоить дешевле обычного, поскольку для его производства нужно в разы больше никеля и меди.

А они столько и стоят примерно. Проблема с батарейками: на тот же Leaf новая стоит как половина авто... + накрута за новизну/мелкосерийность.
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