Засновник і генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск, розповів про труднощі, які чекають його компанію у майбутньому.
Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:33
Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:33
Дуже дорого! Весь сенс електромобіля в тому, що завдяки простоті він повинен коштувати втричі дешевше звичайного авто! Плюс довга зарядка, невеликий пробіг і сумнівне використання його зимою роблять електромобіль неконкурентноздатним при такій вартості. Так-що проблеми, проблеми, проблеми…
Додано: Нед 27 вер, 2020 14:04
большие проблемы или трудности роста?
как одним заголовком изменить смисл статьи....
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:22
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:59
Ну вот когда научаться,делать сверх ёмкие акумы,тогда может и пойдет,меня полностью дизель устраивает,запас хода 2000 км, заправка 10м ,до полного бака
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:55
А они столько и стоят примерно. Проблема с батарейками: на тот же Leaf новая стоит как половина авто... + накрута за новизну/мелкосерийность.
|