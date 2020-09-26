Тепер же фахівці говорять і про недоліки удаленку, наприклад, відсутність особистих зустрічей і більш довгому робочому дні.
Дивися повний текст В Україні пишуть нові правила для віддаленої роботи - думка експертів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 13:16
В Україні пишуть нові правила для віддаленої роботи -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пишуть нові правила для віддаленої роботи - думка експертів.
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:16
Читаю текст на картинке: Работодатель в электронной форме ОЗНАКОМИТЬСЯ...
Всё, дальше можно не читать. Ну как так можно? Не знать, когда пишется мягкий знак.
П.С. Ликбез: что сделает - ознакомится (ознакомит себя), что сделать - ознакомиться (ознакомить себя). Я могу что сделать - ознакомиться с условиями договора. Работодатель что сделает - ознакомится с поданым отчётом о проделанной работе.
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