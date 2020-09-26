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В Україні пишуть нові правила
для віддаленої роботи -...

В Україні пишуть нові правила для віддаленої роботи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:16

В Україні пишуть нові правила для віддаленої роботи -...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер же фахівці говорять і про недоліки удаленку, наприклад, відсутність особистих зустрічей і більш довгому робочому дні.

Дивися повний текст В Україні пишуть нові правила для віддаленої роботи - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:16

Читаю текст на картинке: Работодатель в электронной форме ОЗНАКОМИТЬСЯ...
Всё, дальше можно не читать. Ну как так можно? Не знать, когда пишется мягкий знак.

П.С. Ликбез: что сделает - ознакомится (ознакомит себя), что сделать - ознакомиться (ознакомить себя). Я могу что сделать - ознакомиться с условиями договора. Работодатель что сделает - ознакомится с поданым отчётом о проделанной работе.
Sanyok77
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