|
|
|
Яка відповідальність чекає на водіїв, які розмовляють по...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Яка відповідальність чекає на водіїв, які розмовляють по телефону за кермом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90433
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:38
І скільки протоколів за 2019 рік?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2278
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|