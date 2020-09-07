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Яка відповідальність чекає на
водіїв, які розмовляють по...

Яка відповідальність чекає на водіїв, які розмовляють по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:37

Яка відповідальність чекає на водіїв, які розмовляють по...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Яка відповідальність чекає на водіїв, які розмовляють по телефону за кермом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:38

І скільки протоколів за 2019 рік?
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