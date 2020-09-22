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Airbus зібрав останній найбільший у світі пасажирський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Авіаконцерн Airbus завершив початкове збирання останнього найбільшого в світі пасажирського авіалайнера А380 Superjumbo.
Дивися повний текст Airbus зібрав останній найбільший у світі пасажирський літак А380
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