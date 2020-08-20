RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Київміськбуд" прийняв на
баланс ще один ЖК "Укрбуду"

"Київміськбуд" прийняв на баланс ще один ЖК "Укрбуду"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:21

"Київміськбуд" прийняв на баланс ще один ЖК "Укрбуду"

Пропонуємо до обговорення:
"Київміськбуд" прийняв на свій баланс ще один житловий комплекс від "Укрбуду" - "Оберіг-2".

Дивися повний текст \"Київміськбуд\" прийняв на баланс ще один ЖК \"Укрбуду\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90436
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:21

Враньё ! В ЖК Пектораль принято в эксплуатацию только два подъезда которые построил Укрбуд. КГС за год не смог подключить уже построенный дом к городским сетям.
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київміськбуд прийняв на баланс ще один ЖК Укрбуду
R2 » Пон 14 вер, 2020 13:41
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:42
RO41m
"Київміськбуд" відновив будівництво на шести ЖК "Укрбуду"
R2 » Чет 20 сер, 2020 16:57
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 16:57
aygustov
«Київміськбуд» знайшов фінансування на добудову об'єктів...
R2 » Сер 19 сер, 2020 14:08
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 19:55
sialeks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.