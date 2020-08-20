"Київміськбуд" прийняв на свій баланс ще один житловий комплекс від "Укрбуду" - "Оберіг-2".
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Додано: Нед 27 вер, 2020 17:21
"Київміськбуд" прийняв на баланс ще один ЖК "Укрбуду"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" прийняв на баланс ще один ЖК \"Укрбуду\".
Додано: Нед 27 вер, 2020 17:21
Враньё ! В ЖК Пектораль принято в эксплуатацию только два подъезда которые построил Укрбуд. КГС за год не смог подключить уже построенный дом к городским сетям.
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