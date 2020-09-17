Регулятор вже працює над відповідним проектом змін до Кримінального кодексу.
Дивися повний текст За шахрайство з платіжними картками хочуть позбавляти волі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:11
За шахрайство з платіжними картками хочуть позбавляти волі
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Дивися повний текст За шахрайство з платіжними картками хочуть позбавляти волі.
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