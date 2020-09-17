Зараз мінімальний розмір пенсії становить 1 712 гривень
Дивися повний текст Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає лише 57 гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:44
Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає лише 57 гривень.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:44
...у орденоносцев и лиц со званиями «народных» и «заслуженных» – от 11,4 до 22,8 гривны. Не будет пересмотрен и размер пенсий по инвалидности.
«Тяжело и нудно в стране непуганых идиотов» И. Ильф.
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|