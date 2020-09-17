Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає...

Додано: Пон 28 вер, 2020 10:44

Ну так что это обман с т.н. пенсиями а я это называю жалкой подачкой от дорвавшихся до власти временщиков легко докажу :во первых разрыв между минимальной и максимальной в Украине 100 раз!!!!!!!!!!! и это доказывает аферу,себе все а людям-Законы.Ссылаются гниды на низкие зарплаты в СССр,так они там были у всех поголовно от 100 до 160 руб.мало кто получал больше а это полярники,шахтеры ,военные летчики и генсеки.которые уже давно лежат в земле.Откула пенсии в 17-20 тыс тут все понятно,это те кто сам себе их сбацал и своим лакеям,судьям,деплутатам а по сему это преступление перед людьми у которых пенсия ,вернее ее иммитация ниже биологического уровня ,за это надо кому то нести ответственность!