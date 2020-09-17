Зараз мінімальний розмір пенсії становить 1 712 гривень
Дивися повний текст Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає лише 57 гривень.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:44
Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає лише 57 гривень.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:44
...у орденоносцев и лиц со званиями «народных» и «заслуженных» – от 11,4 до 22,8 гривны. Не будет пересмотрен и размер пенсий по инвалидности.
«Тяжело и нудно в стране непуганых идиотов» И. Ильф.
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:43
Почему дают пенсии людям ,которые не имеют стажа и сидели протирали штаны,пусть идут С... и зарабатывают пенсию,нечего получать такую пенсию наравне с людьми, которые отработали 40 и более лет! Это не законно, неужели в пенсионном фонде сидят де*** ,которые не понимают этого???
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:50
Почему добавку к пенсии получают пенсионеры ,которым 75-80 лет,у некоторых из них стаж меньше,чем у тех кому 65-70лет,мы что не хотим есть и сколько нам ещё жить на эту мизерную пенсию а 2000 гривен и не получать никаких добавок,разьве мы виноваты в том ,что в советское время мы получали с 65 рублей и чуть больше???
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:15
мир не справедлив..чинари получат пенсию 90 процентов,они сами себе назначают.
ну так вы же им позволяете..
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:44
Ну так что это обман с т.н. пенсиями а я это называю жалкой подачкой от дорвавшихся до власти временщиков легко докажу :во первых разрыв между минимальной и максимальной в Украине 100 раз!!!!!!!!!!! и это доказывает аферу,себе все а людям-Законы.Ссылаются гниды на низкие зарплаты в СССр,так они там были у всех поголовно от 100 до 160 руб.мало кто получал больше а это полярники,шахтеры ,военные летчики и генсеки.которые уже давно лежат в земле.Откула пенсии в 17-20 тыс тут все понятно,это те кто сам себе их сбацал и своим лакеям,судьям,деплутатам а по сему это преступление перед людьми у которых пенсия ,вернее ее иммитация ниже биологического уровня ,за это надо кому то нести ответственность!
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