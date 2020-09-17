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Надбавка до пенсії в грудні:
стало відомо, хто отримає...

Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:44

Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз мінімальний розмір пенсії становить 1 712 гривень

Дивися повний текст Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає лише 57 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:44

...у орденоносцев и лиц со званиями «народных» и «заслуженных» – от 11,4 до 22,8 гривны. Не будет пересмотрен и размер пенсий по инвалидности.
«Тяжело и нудно в стране непуганых идиотов» И. Ильф.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:43

Почему дают пенсии людям ,которые не имеют стажа и сидели протирали штаны,пусть идут С... и зарабатывают пенсию,нечего получать такую пенсию наравне с людьми, которые отработали 40 и более лет! Это не законно, неужели в пенсионном фонде сидят де*** ,которые не понимают этого???
milerekaterina027
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:50

Почему добавку к пенсии получают пенсионеры ,которым 75-80 лет,у некоторых из них стаж меньше,чем у тех кому 65-70лет,мы что не хотим есть и сколько нам ещё жить на эту мизерную пенсию а 2000 гривен и не получать никаких добавок,разьве мы виноваты в том ,что в советское время мы получали с 65 рублей и чуть больше???
milerekaterina027
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 05:51

Какое позорище!!!!!!!
tamara6745
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:15

  milerekaterina027 написав:Почему добавку к пенсии получают пенсионеры ,которым 75-80 лет,у некоторых из них стаж меньше,чем у тех кому 65-70лет,мы что не хотим есть и сколько нам ещё жить на эту мизерную пенсию а 2000 гривен и не получать никаких добавок,разьве мы виноваты в том ,что в советское время мы получали с 65 рублей и чуть больше???

мир не справедлив..чинари получат пенсию 90 процентов,они сами себе назначают.
ну так вы же им позволяете..
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12

Справедливо было бы если пенсия тех кто всю жизнь трудился состояла из двух частей:- пенсии которую платят бездельникам и им подобным; - плюс та пенсия которую мы заработали и никакой уравниловки.
vladimr_lashin
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:59

  vladimr_lashin написав:Справедливо было бы если пенсия тех кто всю жизнь трудился состояла из двух частей:- пенсии которую платят бездельникам и им подобным; - плюс та пенсия которую мы заработали и никакой уравниловки.

Уравниловка получается, поскольку тот кто работает за белую ЗП платит и за себя, и за бездельника (алкаша, рантье и т. п.) или того кто получает в конверте и не платит ЕСВ. Т. е. из-за такого контингента не достаточно поступлений в ПФ, чтобы было больше справедливости.
"Кто не работает - тот ест" продолжается.
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