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Ринок житлової нерухомості:
обсяги будівництва, попит та...

Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:25

Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжує скорочуватись житлове будівництво.

Дивися повний текст Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та прогноз ціни.
R2
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Сколько стоит опубликовать такую новость? Каждый день новости о дорожае
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:31

Re: Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та

Це проста економіка – коли пропозиція зменшується, а попит зростає, вартість активів також йде вгору.


Лише одне питання залишається: а попит, підкріплений грошима, зростає ??
Alex2007
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