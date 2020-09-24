В Україні продовжує скорочуватись житлове будівництво.
Дивися повний текст Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та прогноз ціни.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:25
Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та...
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Дивися повний текст Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та прогноз ціни.
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:25
Сколько стоит опубликовать такую новость? Каждый день новости о дорожае
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:31
Re: Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та
Лише одне питання залишається: а попит, підкріплений грошима, зростає ??
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