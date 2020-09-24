В Україні продовжує скорочуватись житлове будівництво.
Дивися повний текст Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та прогноз ціни.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:25
Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та прогноз ціни.
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:25
Сколько стоит опубликовать такую новость? Каждый день новости о дорожае
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:31
Re: Ринок житлової нерухомості: обсяги будівництва, попит та
Лише одне питання залишається: а попит, підкріплений грошима, зростає ??
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:40
Alex2007 Да. Как минимум за счёт переселения из старого жилья в новое (в т.ч. со сменой города проживания).
Додано: Нед 27 вер, 2020 21:58
Ага, продать убитый бабушатник за $10000 и переехать в новострой за $40000? А деньги где брать? Плюс ремонт с нуля делать, сантехнику, трубы, проводку и тд. Или продать вторичку, сделать первоначальный взнос, и всю остальную сумму в кредит под любые проценты? А потом вторая волна вируса, красная зона, карантин, безработица- и прямой дорогой в лес к бомжам! Так себе план у вас...
Додано: Пон 28 вер, 2020 02:21
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