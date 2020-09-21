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Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:57
Пропонуємо до обговорення:
В Україні рано чи пізно доведеться підвищувати пенсійний вік. При цьому ряд експертів впевнений, що "кордон" можна відразу підвищувати до 65 років.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років, - експерт про наслідки зростання дефіциту
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R2
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Додано: Нед 27 вер, 2020 21:10
Очень здорово, когда сравнивают возраст выхода на пенсию с европейским. Им бы и зарплаты сравнить, а также развитие медицины. Я думаю, что поднятие пенсионного возраста до 65 лет приведет к тому, что остатки трудоспособного населения Украины срочно выедут на ПМЖ куда угодно.
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olegpm16
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Додано: Нед 27 вер, 2020 21:30
Для Табака
Средний срок жизни пенсионера на пенсии 144 месяца. 12 лет.
От этого и пляшите.
Проще тогда пенсии отменить, рождаемость сразу повысится)
(Сарказм)
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straponesa
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:40
надо как в Китае пенсию давать только тем у кого нету детей ... и всех делов то
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yama
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