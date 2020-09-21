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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:57

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні рано чи пізно доведеться підвищувати пенсійний вік. При цьому ряд експертів впевнений, що "кордон" можна відразу підвищувати до 65 років.

Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років, - експерт про наслідки зростання дефіциту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:10

Очень здорово, когда сравнивают возраст выхода на пенсию с европейским. Им бы и зарплаты сравнить, а также развитие медицины. Я думаю, что поднятие пенсионного возраста до 65 лет приведет к тому, что остатки трудоспособного населения Украины срочно выедут на ПМЖ куда угодно.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:30

Для Табака

Средний срок жизни пенсионера на пенсии 144 месяца. 12 лет.
От этого и пляшите.
Проще тогда пенсии отменить, рождаемость сразу повысится)
(Сарказм)
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:40

надо как в Китае пенсию давать только тем у кого нету детей ... и всех делов то
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 01:49

Ага , с работы сразу в морг! А на кой черт мы платим налоги, и люди их платили на кой ? На содержание гос.дач????
akopyanluiza
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:00

Вы сначала доживите до пенсии, а то умных включили и распред предложения вносят. Те кто работал не официально и в государство налогов ни копейки не платил те и умничают. В Китай и умничай там, только там работать заставят, а не штаны протирать.
igorstanishevskiy62
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:47

  straponesa написав:Для Табака

Средний срок жизни пенсионера на пенсии 144 месяца. 12 лет.
От этого и пляшите.
Проще тогда пенсии отменить, рождаемость сразу повысится)
(Сарказм)

А те кто умерли до выхода на пенсию попали в Вашу замечательную статистику?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:09

  BIGor написав:
  straponesa написав:Для Табака

Средний срок жизни пенсионера на пенсии 144 месяца. 12 лет.
От этого и пляшите.
Проще тогда пенсии отменить, рождаемость сразу повысится)
(Сарказм)

А те кто умерли до выхода на пенсию попали в Вашу замечательную статистику?

да это не справедливо по -черному.. чел оттарабанил столько то лет и почему нет компенсации семье покойного..типо здрасьте покойнику мы уже ничего не платим..
удобный вариант..
кстати сомневаюсь срок жизни 12 лет..не дотянут.Короче, на пенсию копит куча людей и до свидания если не дожил..Зато разные рыжие и кучерявые покупают виллы что лонданцам в страшном сне не снится..
но придется расплачиваться..
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:40

Где они столько пенсионеров нашли,здесь мои одногодки и младший возраст может,до какой пенсии можно добыть,если зарплаты не хватает,чтобы питаться нормально
stolarcuktaras33
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:46

Число пенсионеров в стране в 2012 году было 13,8, в 2019 уже осталось 11,3 млн.
Минус 2,5 млн пенсионеров.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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