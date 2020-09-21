не придется
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:17
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24
akopyanluiza
Вот Вы напрасно так всё обзываете это!
1. Мы платим не себе а "своим родителям", так сказать Пенсии им обеспечиваем.
Потому, что то, что "создавали Родители" - приватизировали Олигархи, не взяв на себя Бремя пенсионного обеспечения самих родителей!
2. Вопрос Пенсионного обеспечения ныне работающего предпенсионного населения, вообще открыт, в связи с сокращением населения и оттоком граждан на "заробiтки", скорее всего - пенсий вообше не будет.
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