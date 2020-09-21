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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:17

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

  Anita написав:но придется расплачиваться..


не придется
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24

akopyanluiza
Ага , с работы сразу в морг! А на кой черт мы платим налоги, и люди их платили на кой ?

Вот Вы напрасно так всё обзываете это!
1. Мы платим не себе а "своим родителям", так сказать Пенсии им обеспечиваем.
Потому, что то, что "создавали Родители" - приватизировали Олигархи, не взяв на себя Бремя пенсионного обеспечения самих родителей!
2. Вопрос Пенсионного обеспечения ныне работающего предпенсионного населения, вообще открыт, в связи с сокращением населения и оттоком граждан на "заробiтки", скорее всего - пенсий вообше не будет.
Replay
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