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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:17
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24
akopyanluiza
Вот Вы напрасно так всё обзываете это!
1. Мы платим не себе а "своим родителям", так сказать Пенсии им обеспечиваем.
Потому, что то, что "создавали Родители" - приватизировали Олигархи, не взяв на себя Бремя пенсионного обеспечения самих родителей!
2. Вопрос Пенсионного обеспечения ныне работающего предпенсионного населения, вообще открыт, в связи с сокращением населения и оттоком граждан на "заробiтки", скорее всего - пенсий вообше не будет.
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:12
А дітей, які коли виростуть мали би підтримувати солідарну систему, стало вполовину менше:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:21
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:16
Непопулярная тема. Но этот путь неизбежен.
Уже сейчас на одного работающего приходится один пенсионер (практически). При этом, подавляющее большинство работающих официально получают минимальную ЗП (5000 грн), с которой и администрируется 22% ЕСВ, которые идут в Пенсионный фонд на пенсии. При существующей системе высокие пенсии невозможны.
Дефицит Пенсионного фонда составляет около 170 млрд. грн., который приходится покрывать из бюджета, который и так трещит по швам, а с ЗЕлёными еще больше.
Чудес не бывает. ДумайТЕ
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Нужно ограничить аппетит даунов чиновников. От них только вред и убытки.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:40
Уверен, что если бы пенсий вообще не было - то нормально работающие люди могли бы откладывать себе на старость куда бОльшие деньги, чем пенсионная подачка сейчас. Так же, как и при прекращении кредитования - квартиры наконец стали доступны тем, кто работает, а не тем, кто больше кредитов понабирал.
Пенсии власть никогда не отменит - очень уж хочется крутить по 40 лет 22% дохода всех работающих безконтрольно, для этого нужен повод. А вот повысить возраст - да, могут, хоть до 70. Только при этом уедут последние дураки, кто еще здесь остался.
Кстати, текущий вариант пенсионной системы имеет намеки на справедливость (кто наработал стаж - один возраст выхода, кто нет - другой, у кого совсем мало - третий). Еще и обещали, что кто наработал 40 лет стажа - сможет раньше 60 выйти. Если и этого лишить, то вообще не будет смысла делиться с государством - по статистике, все равно не доживешь до выплат. Такие вот "экспертные" статьи - это проверка, проглотят или нет. Так сказать, соцопрос. Идут эти "эксперды" лесом.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:42
Налоги платят все, кто живёт в стране. Так или иначе.
Всё намного хуже. Считать нужно не просто на одного работающего, а на одного небюджетного работающего. Потому что зарплаты бюджетников фактически выплачиваются из налогов остальных.
"Реально в экономике России задействовано всего 34,5 миллиона человек, которые обслуживают остальные 112 миллионов."
На Украине с этим дела не лучше.
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:18
Це і є ключова проблема. Вона просто розтягнута на 2 десятиліття.
Причому буде тільки гірше - тому що "мало дітей" народять ще менше дітей коли виростуть.
Але якщо у нас міністр(чи хто там) каже що "не потрібно плодити ніщету", то що тут більше скажеш?
Потрібно в першу чергу помагати молодим, щоб вони більше народжували, а не пенсіонерам.
Але при владі одні популісти, які думають про голоси, а не про державу. Це тому що пенсіонер має право голосу, а дитина - ні.
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:38
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
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