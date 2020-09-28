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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:08

fishman

кто вам виноват, что вы своими руками

выкинули тех кому 30 из этой страны?

неважно , какой будет пенсионный возраст

работая на Польшу можно за 5 лет заработать 200 евро за 25 в районе 800
evgeniupetrove
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:03

  Dear_Sir написав: Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет.


Недо-Незалежность - при которой генпрокурора чиновник чужой страны снимает и кредиторы диктуют каждый шаг правительству.
Недо-Демократия - при которой народ за гречку выбирает между олигархом и марионеткой олигарха.
Недо-Мова - которую трети населения насильно втюхивают, и вынуждают коверкая слова выдавливать их из себя.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:39

Закон о пенсионной реформе был принят еще в 2004г. Об этом надо знать. И поверьте, каждый сам лично для себя может решить этот вопрос (пенсионное обеспечение)
natali1984238
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 04:42

Чтобы вы сдохли уже там все в этой раде
m-sukre
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:05

Не надо так воровать, тогда и отпадет надобность повышать пенсионный возраст.
ulefon692
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