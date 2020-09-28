Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

fishman
кто вам виноват, что вы своими руками
выкинули тех кому 30 из этой страны?
неважно , какой будет пенсионный возраст
работая на Польшу можно за 5 лет заработать 200 евро за 25 в районе 800
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:08
fishman
кто вам виноват, что вы своими руками
выкинули тех кому 30 из этой страны?
неважно , какой будет пенсионный возраст
работая на Польшу можно за 5 лет заработать 200 евро за 25 в районе 800
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:03
Недо-Незалежность - при которой генпрокурора чиновник чужой страны снимает и кредиторы диктуют каждый шаг правительству.
Недо-Демократия - при которой народ за гречку выбирает между олигархом и марионеткой олигарха.
Недо-Мова - которую трети населения насильно втюхивают, и вынуждают коверкая слова выдавливать их из себя.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:39
Закон о пенсионной реформе был принят еще в 2004г. Об этом надо знать. И поверьте, каждый сам лично для себя может решить этот вопрос (пенсионное обеспечение)
Додано: Вів 29 вер, 2020 07:05
Не надо так воровать, тогда и отпадет надобность повышать пенсионный возраст.
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