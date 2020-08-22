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Іпотека під 10%: які витрати
покупці несуть насправді

Іпотека під 10%: які витрати покупці несуть насправді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:57

Іпотека під 10%: які витрати покупці несуть насправді

Пропонуємо до обговорення:
У липні стартувала державна програма доступного іпотечного кредитування під 10%.

Дивися повний текст Іпотека під 10%: які витрати покупці несуть насправді.
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