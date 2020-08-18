Глава Tesla Ілон Маск оголосив, що збирається випустити бюджетний варіант безпілотного автомобіля. Про це повідомляє The New York Post.
Дивися повний текст Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:42
Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla
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Дивися повний текст Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla.
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:42
хорошо если засилие лифов замениться чем то еще .... главное что бы разбивали пощаще в США и европе
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