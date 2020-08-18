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Маск пообіцяв випустити
бюджетний автомобіль Tesla

Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:42

Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Глава Tesla Ілон Маск оголосив, що збирається випустити бюджетний варіант безпілотного автомобіля. Про це повідомляє The New York Post.

Дивися повний текст Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:42

хорошо если засилие лифов замениться чем то еще .... главное что бы разбивали пощаще в США и европе
yama
 
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