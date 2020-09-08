Британський виробник мастильних матеріалів Castrol провів опитування.
Дивися повний текст П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:58
П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні.
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:58
цена - бред , с учетом экономии на топливе отбывается на ура ! даже таксисты в Украине на лифах и рено зое ездят .В Европе можно вообще бесплатно- 7000 км на шару НЕ забываем что для многих заядка вообще бесплатна по всей Европе https://www.youtube.com/watch?v=gLhZRu7-ixw
7000 км на шару
время зарядки - если брали в расчет Европу .... ну так там очень мощные зарядки , это
даже по минимуму получая 40 кВт за час зарядки при расходе 14,7 кВт/100 км = 270 км а так полно зарядок 120 кВт\час это уже на 700 км пути :)
запас хода - давно уже 470 без проблем для нормальных электрокаров, или за три часа езды вы не захотите выйти размять ноги сходить в туалет и сесть хотдог ? етсь фанаты и 10 часов за рулем и 16 без остановок но это ж блин вот как раз 470 в Украине ...
Зарядная инфраструктура - даже не смешно каждых 1-3-5-10-50 км взгляните на карту - скачайте в плей маркете на смарфон plugshare трудно найти место где нет зарядки
вибор модели ? маркетинг не более , привычка выбирать сорт кефира \йогурта
все вышесказанное справедливо для нормального Электромобиля , пока что есть только один такой производитель
Додано: Пон 28 вер, 2020 00:24
Re: П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
и второй альтернативный взгляд
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Пон 28 вер, 2020 00:31
Re: П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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