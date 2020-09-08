Британський виробник мастильних матеріалів Castrol провів опитування.
Дивися повний текст П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:58
П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні.
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:58
цена - бред , с учетом экономии на топливе отбывается на ура ! даже таксисты в Украине на лифах и рено зое ездят .В Европе можно вообще бесплатно- 7000 км на шару НЕ забываем что для многих заядка вообще бесплатна по всей Европе https://www.youtube.com/watch?v=gLhZRu7-ixw
7000 км на шару
время зарядки - если брали в расчет Европу .... ну так там очень мощные зарядки , это
даже по минимуму получая 40 кВт за час зарядки при расходе 14,7 кВт/100 км = 270 км а так полно зарядок 120 кВт\час это уже на 700 км пути :)
запас хода - давно уже 470 без проблем для нормальных электрокаров, или за три часа езды вы не захотите выйти размять ноги сходить в туалет и сесть хотдог ? етсь фанаты и 10 часов за рулем и 16 без остановок но это ж блин вот как раз 470 в Украине ...
Зарядная инфраструктура - даже не смешно каждых 1-3-5-10-50 км взгляните на карту - скачайте в плей маркете на смарфон plugshare трудно найти место где нет зарядки
вибор модели ? маркетинг не более , привычка выбирать сорт кефира \йогурта
все вышесказанное справедливо для нормального Электромобиля , пока что есть только один такой производитель
Додано: Пон 28 вер, 2020 00:24
Re: П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
и второй альтернативный взгляд
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Пон 28 вер, 2020 00:31
Re: П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:57
yama
По моему "второй альтернативный взгляд" по ссылке выше только лишь подтверждает скажем так неудобство путешествий на электричке. По Тесле прямо так и написано "следует признать, не все так гладко, как написано на бумаге. При заявленной силе тока 80А реально зарядка выдает лишь 20А, при этом оплата производится не только по объему потребленной электроэнергии, а также и по времени пребывания на зарядке."
И человек написал, что пришлось разбить маршрут на участки по 250 км. А если твоя присмотренная зарядка занята или не работает? Таким образом из например Каменец-Подольского до Киева можно попасть на сутки вместо 7 часов.
И в критической ситуации можно бенз или дизель купить у любого проезжающего транспорта. А что в таком случае с электрикой? Возить в прицепе дизель-генератор?
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:07
Вот разве что в такси и отбивается. Для режима "утром на работу - вечером с работы - на выходных в магазин" отбиваться будет лет 10.
Это вообще прекрасно: ты приехал подзарядиться, зарядка занята и ты ждешь, пока владелец предыдущего автомобиля нагуляется с семьей по обзорным площадкам и освободит тебе кабель.
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:30
А что именно должно "отбиваться"? Разница в стоимости электромобиля и обычного? Вы ж не инвестиции делаете, чтобы что-то там отбивалось. Nissan Leaf б/у стоит 10-12тыс. Авто с ДВC такого класса и годов стоит почти столько же. Со временем оба теряют в цене.
Экономия на топливе приблизительно 1000$/10тыс км. Вот и посчитайте в своих условиях. Если ездите в городе мало - то в электромобиле нет никакого смысла. Поездки на далекие расстояния 300+ км на электромобиле действительно более хлопотные, длительнее по времени.
Понятно что на Тесле стоимостью 70-100K$ какой-то существенной экономии на топливе не достичь, потому что 1000-2000$/10тыс км для владельца Теслы(или аналога - премиального бенз/дизельного авто) несущественная сумма.
Я уже 5 лет езжу на Leaf. Не таксист, работаю в офисе, живу за городом. За это время наездил почти 100тыс км.
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:00
Ну как бы гемор с EV должен иметь хоть какое-то обоснование? Наиболее очевидным является экономия на стоимости заправки.
По б/у Лифам не скажу. Сравнивал недавно цены на новую Кону в Польше. Разница за сопоставимые комплектации: 100 тыс. злотых против 158 тыс. Т.е. примерно 15 тыс. дол. При моих расходах на бенз до 100 дол./мес. разница будет окупаться очень долго.
ПС. В Украине в 2018 году продавал KIA Magentis 10-летний в нормальном состоянии. Пробег 140 тыс. Еле-еле за 7000 продал. И сравнить с Лифом за 12 тыс... Как бы класс совсем разный.
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