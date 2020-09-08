П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

Додано: Нед 27 вер, 2020 23:58

НЕ забываем что для многих заядка вообще бесплатна по всей Европе

- бред , с учетом экономии на топливе отбывается на ура ! даже таксисты в Украине на лифах и рено зое ездят .В Европе можно вообще бесплатно- 7000 км на шаруhttps://www.youtube.com/watch?v=gLhZRu7-ixw7000 км на шару- если брали в расчет Европу .... ну так там очень мощные зарядки , этодаже по минимуму получая 40 кВт за час зарядки при расходе 14,7 кВт/100 км = 270 км а так полно зарядок 120 кВт\час это уже на 700 км пути :)- давно ужедля нормальных электрокаров, или за три часа езды вы не захотите выйти размять ноги сходить в туалет и сесть хотдог ? етсь фанаты и 10 часов за рулем и 16 без остановок но это ж блин...- даже не смешно каждых 1-3-5-10-50 км взгляните на карту - скачайтена смарфонтрудно найти место где нет зарядкимаркетинг не более , привычка выбирать сорт кефира \йогуртавсе вышесказанное справедливо для нормального Электромобиля , пока что есть только один такой производитель