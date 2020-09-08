П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

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antikkristall написав:Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу
По новым авто - абсолютно согласен, никакой экономической выгоды в большинстве случаев нет. За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту. В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.
Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.
Новый в Штатах стоит от 30. 4-5 летний с учетом доставки в Украину 10. В чем подвох? Я понимаю, что у американцев к автомобилю другое отношение, но и филантропами их сложно назвать.
Потому что за $30K можно купить куда лучший бензиновый автомобиль: Mazda CX-5, Chevy Silverado, Toyota Camry, Ford F-150 - все от $25K, а не гномоподобный лиф. Бензин $1.90 за галлон, дешевле молока, примерно по стоимости воды в магазине.
Евгений Н. написав:За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту. В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.
Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.
Насчет $1К утверждение спорное, причем как в меньшую так и в большую сторону, это как повезет, а вот 100км в день зимой в большом городе это очень серьезная проблема, а если вдруг понадобится хотя бы в пригород сганять, то прийдется брать такси Как по мне сгодня электричка может быть только вторым авто в семье, без обычного ДВС никак не обойтись
Евгений Н. написав:Экономия на топливе приблизительно 1000$/10тыс км. Вот и посчитайте в своих условиях. Если ездите в городе мало - то в электромобиле нет никакого смысла. Поездки на далекие расстояния 300+ км на электромобиле действительно более хлопотные, длительнее по времени.
Я уже 5 лет езжу на Leaf. Не таксист, работаю в офисе, живу за городом. За это время наездил почти 100тыс км.
Итак, нет смысла покупать электричку если ездишь мало, и нет смысла покупать её если ездишь много.