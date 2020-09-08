П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

Додано: Пон 28 вер, 2020 18:26

antikkristall написав: Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу

По новым авто - абсолютно согласен, никакой экономической выгоды в большинстве случаев нет.За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту.В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.