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П'ять причин, чому
електромобілі досі непопулярні

П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:26

  antikkristall написав:Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу :)


По новым авто - абсолютно согласен, никакой экономической выгоды в большинстве случаев нет.
За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту.
В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.

Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:00

  Евгений Н. написав:4-5лет лиф

Новый в Штатах стоит от 30. 4-5 летний с учетом доставки в Украину 10. В чем подвох? Я понимаю, что у американцев к автомобилю другое отношение, но и филантропами их сложно назвать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:14

Потому что скоро газ будет по цене бензина.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:28

  Gastarbaiter написав:
  Евгений Н. написав:4-5лет лиф

Новый в Штатах стоит от 30. 4-5 летний с учетом доставки в Украину 10. В чем подвох? Я понимаю, что у американцев к автомобилю другое отношение, но и филантропами их сложно назвать.

Потому что за $30K можно купить куда лучший бензиновый автомобиль: Mazda CX-5, Chevy Silverado, Toyota Camry, Ford F-150 - все от $25K, а не гномоподобный лиф. Бензин $1.90 за галлон, дешевле молока, примерно по стоимости воды в магазине.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:49

  Евгений Н. написав:За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту.
В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.

Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.


Насчет $1К утверждение спорное, причем как в меньшую так и в большую сторону, это как повезет, а вот 100км в день зимой в большом городе это очень серьезная проблема, а если вдруг понадобится хотя бы в пригород сганять, то прийдется брать такси :) Как по мне сгодня электричка может быть только вторым авто в семье, без обычного ДВС никак не обойтись
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:26

  Евгений Н. написав:Экономия на топливе приблизительно 1000$/10тыс км. Вот и посчитайте в своих условиях. Если ездите в городе мало - то в электромобиле нет никакого смысла. Поездки на далекие расстояния 300+ км на электромобиле действительно более хлопотные, длительнее по времени.

Я уже 5 лет езжу на Leaf. Не таксист, работаю в офисе, живу за городом. За это время наездил почти 100тыс км.


Итак, нет смысла покупать электричку если ездишь мало, и нет смысла покупать её если ездишь много. :D
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:23

  Shram написав:
  Евгений Н. написав:Экономия на топливе приблизительно 1000$/10тыс км. Вот и посчитайте в своих условиях. Если ездите в городе мало - то в электромобиле нет никакого смысла. Поездки на далекие расстояния 300+ км на электромобиле действительно более хлопотные, длительнее по времени.

Я уже 5 лет езжу на Leaf. Не таксист, работаю в офисе, живу за городом. За это время наездил почти 100тыс км.


Итак, нет смысла покупать электричку если ездишь мало, и нет смысла покупать её если ездишь много. :D

Да, наверное как раз в такой ситуации электричка себя оправдывает: пробег около 100-150 км/день (не слишком мало, но заряда хватает) и есть где заряжаться ночью.
Gastarbaiter
 
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