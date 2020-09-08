П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

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antikkristall написав:Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу
По новым авто - абсолютно согласен, никакой экономической выгоды в большинстве случаев нет. За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту. В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.
Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.
Новый в Штатах стоит от 30. 4-5 летний с учетом доставки в Украину 10. В чем подвох? Я понимаю, что у американцев к автомобилю другое отношение, но и филантропами их сложно назвать.
Потому что за $30K можно купить куда лучший бензиновый автомобиль: Mazda CX-5, Chevy Silverado, Toyota Camry, Ford F-150 - все от $25K, а не гномоподобный лиф. Бензин $1.90 за галлон, дешевле молока, примерно по стоимости воды в магазине.
Евгений Н. написав:За 10-12 килобаксов классом повыше вы еще ежегодно будет минимум +1K$ вкладывать в ремонт. В электричках узлов и агрегатов намного меньше, и соответственно ремонтировать нечего. По своему личному опыту. В зимнее время геммора нет, просто пробег уменьшается, в Лифе это условно с 150км до 100км ("печка" потребляет больше эл-ва и соответственно пробег уменьшается). Поэтому если зимой в большинстве случаев 100км в день недостаточно, то значит электричка вам точно не подойдет и будет доставлять только проблемы. Конечно можно подзарядиться в течении дня, но это скорее как исключение из правил, потому что доставляет неудобства. В идеале это - ночью дома зарядиться, днем отъездить и заряжаться уже дома.
Вообщем владение электричкой это не проблемы - а просто другая философия. Кто-то ездит на X5M, такси, велосипеде.
Насчет $1К утверждение спорное, причем как в меньшую так и в большую сторону, это как повезет, а вот 100км в день зимой в большом городе это очень серьезная проблема, а если вдруг понадобится хотя бы в пригород сганять, то прийдется брать такси Как по мне сгодня электричка может быть только вторым авто в семье, без обычного ДВС никак не обойтись
Евгений Н. написав:Экономия на топливе приблизительно 1000$/10тыс км. Вот и посчитайте в своих условиях. Если ездите в городе мало - то в электромобиле нет никакого смысла. Поездки на далекие расстояния 300+ км на электромобиле действительно более хлопотные, длительнее по времени.
Я уже 5 лет езжу на Leaf. Не таксист, работаю в офисе, живу за городом. За это время наездил почти 100тыс км.
Итак, нет смысла покупать электричку если ездишь мало, и нет смысла покупать её если ездишь много.
Евгений Н. написав:Экономия на топливе приблизительно 1000$/10тыс км. Вот и посчитайте в своих условиях. Если ездите в городе мало - то в электромобиле нет никакого смысла. Поездки на далекие расстояния 300+ км на электромобиле действительно более хлопотные, длительнее по времени.
Я уже 5 лет езжу на Leaf. Не таксист, работаю в офисе, живу за городом. За это время наездил почти 100тыс км.
Итак, нет смысла покупать электричку если ездишь мало, и нет смысла покупать её если ездишь много.
Да, наверное как раз в такой ситуации электричка себя оправдывает: пробег около 100-150 км/день (не слишком мало, но заряда хватает) и есть где заряжаться ночью.
Shram написав:Итак, нет смысла покупать электричку если ездишь мало, и нет смысла покупать её если ездишь много.
Да, наверное как раз в такой ситуации электричка себя оправдывает: пробег около 100-150 км/день (не слишком мало, но заряда хватает) и есть где заряжаться ночью.
Главная ценность автомобиля - свобода и независимость в передвижениях. Сегодня я проехал 20 км, завтра захотел и рванул на 500 км. Было в баке 5 литров на дорогу на работу, но срочно возникли дела и нужен рывок на 200 км - 2 минуты на заправке и всё можно ехать. В этом плане электричка явно проигрывает ДВС.
В плане экономии - тоже совсем неочевидная выгода. Единственное в чем электричка реально превосходит ДВС - в плане пафосности,"модности" и самолюбования владельца электрички.
Shram написав:Главная ценность автомобиля - свобода и независимость в передвижениях.
свобода и независимость удовольствия недешевые, есть вариант двс + электричка либо только электричка но с запасом хода 500 км (тесла) и готовностью к платным зарядкам за пределами родного гаража.
Добавлю что ресурс новых автомобилей с двс стал существенно ниже, чем он был 20 лет назад. Дизельные ДВС виваро т5 капиталят уже на 300 тыс км. Капиталка двс примерно равна по стоимости замене изношенных элементов батареи электрички, но есть важный нюанс - электричка после замены батареи станет стоить существенно дороже, а авто после капиталки двс нет, вложения в батарею электрички можно вернуть при продаже авто.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Angelo77 написав:yama По моему "второй альтернативный взгляд" по ссылке выше только лишь подтверждает скажем так неудобство путешествий на электричке. По Тесле прямо так и написано "следует признать, не все так гладко, как написано на бумаге. При заявленной силе тока 80А реально зарядка выдает лишь 20А, при этом оплата производится не только по объему потребленной электроэнергии, а также и по времени пребывания на зарядке." И человек написал, что пришлось разбить маршрут на участки по 250 км. А если твоя присмотренная зарядка занята или не работает? Таким образом из например Каменец-Подольского до Киева можно попасть на сутки вместо 7 часов. И в критической ситуации можно бенз или дизель купить у любого проезжающего транспорта. А что в таком случае с электрикой? Возить в прицепе дизель-генератор?
всегда найдется тот кто найдет к чему прицепиться . Если вырвать фразу из контекста речи генсека компартии то его можно обвинить в ... . Вопрос зачем ? да только лишь потому что бы оправдать свою невозможность купить и попробовать самому. Если кто-то где-то лоханулся и честно об этом написал - честь и хвала, но это не значит что все должны повторить его опыт. Поставьте приложение по ссылке выше и прочитайте отзыв о зарядках по маршруту посмотрите есть ли они на маршруте и где ( ведь у многих ДВС автовладельцев есть любовь к обмену мнениями о качестве бензина и о том как когда и где надо заправляться тут мифов тьма , где не доливают где бодяжат , где не настоящий 95-й вобщем и в частности как послушаешь диву даешься - прям с бубном и оберегами к заправке подъезжать надо , заправка бензинового коня превращаеться у многих в ритуал ... кто выезживает все до капли до остановки , кто заправляеться в канистру .... уникумов много ) . Обломаться можна и на бензиновом авто по 1001 причине, залить например бензин с "ослиной мочой" и заглохнуть по той же дороге более чем сутки или навсегда ... исключения из правил бывают
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 вер, 2020 23:44, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "