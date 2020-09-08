П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

Додано: Вів 29 вер, 2020 23:24

Angelo77 написав: yama

По моему "второй альтернативный взгляд" по ссылке выше только лишь подтверждает скажем так неудобство путешествий на электричке. По Тесле прямо так и написано "следует признать, не все так гладко, как написано на бумаге. При заявленной силе тока 80А реально зарядка выдает лишь 20А, при этом оплата производится не только по объему потребленной электроэнергии, а также и по времени пребывания на зарядке."

И человек написал, что пришлось разбить маршрут на участки по 250 км. А если твоя присмотренная зарядка занята или не работает? Таким образом из например Каменец-Подольского до Киева можно попасть на сутки вместо 7 часов.

И в критической ситуации можно бенз или дизель купить у любого проезжающего транспорта. А что в таком случае с электрикой? Возить в прицепе дизель-генератор? По моему "второй альтернативный взгляд" по ссылке выше только лишь подтверждает скажем так неудобство путешествий на электричке. По Тесле прямо так и написано "следует признать, не все так гладко, как написано на бумаге. При заявленной силе тока 80А реально зарядка выдает лишь 20А, при этом оплата производится не только по объему потребленной электроэнергии, а также и по времени пребывания на зарядке."И человек написал, что пришлось разбить маршрут на участки по 250 км. А если твоя присмотренная зарядка занята или не работает? Таким образом из например Каменец-Подольского до Киева можно попасть на сутки вместо 7 часов.И в критической ситуации можно бенз или дизель купить у любого проезжающего транспорта. А что в таком случае с электрикой? Возить в прицепе дизель-генератор?

всегда найдется тот кто найдет к чему прицепиться . Если вырвать фразу из контекста речи генсека компартии то его можно обвинить в ... .Вопрос зачем ? да только лишь потому что бы оправдать свою невозможность купить и попробовать самому. Если кто-то где-то лоханулся и честно об этом написал - честь и хвала, но это не значит что все должны повторить его опыт.Поставьте приложение по ссылке выше и прочитайте отзыв о зарядках по маршруту посмотрите есть ли они на маршруте и где ( ведь у многих ДВС автовладельцев есть любовь к обмену мнениями о качестве бензина и о том как когда и где надо заправляться тут мифов тьма , где не доливают где бодяжат , где не настоящий 95-й вобщем и в частности как послушаешь диву даешься - прям с бубном и оберегами к заправке подъезжать надо , заправка бензинового коня превращаеться у многих в ритуал ... кто выезживает все до капли до остановки , кто заправляеться в канистру .... уникумов много ) . Обломаться можна и на бензиновом авто по 1001 причине, залить например бензин с "ослиной мочой" и заглохнуть по той же дороге более чем сутки или навсегда ...исключения из правил бывают