П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

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antikkristall написав:Ну как бы гемор с EV должен иметь хоть какое-то обоснование? Наиболее очевидным является экономия на стоимости заправки.
Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу
окромя бензина вы забыли считать тех обслуживание эти все инжекторы, распределительные впырски, турбины, трансмиссии, масло, фильтры , "прокладки" генераторы , ремни грм
«когда порвался ремень ГРМ, но не загнуло клапана»
и прочие радости бензинового авто вот этот гемор обосновывается только тем что раз в год приехать в Одессу на два часа раньше ? Но зачем в Одессу если можно в Европу и бесплатно ведь не зря автовладельцы начинают избавляться от своих ДВС авто как раз около 100-140 тис, потому что дальше ... вот этот геморой вырастает колосально и мешает ездить
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 вер, 2020 23:45, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Gastarbaiter написав:побывать не проблема. И что? Поделитесь своим опытом. Вы, как я понимаю, уже не одну сотню тысяч откатали?
я не даю таких категоричных оценочных мнений, я лишь цитирую новых "классиков". Я катаю на такси на Электровелосипеде , Электросамокате и так далее , авто из за пробок очень редко - по выходных или поздно вечером когда можно ехать свободно
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 вер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Gastarbaiter написав:побывать не проблема. И что? Поделитесь своим опытом. Вы, как я понимаю, уже не одну сотню тысяч откатали?
я не даю таких категоричных оценочных мнений, я лишь цитирую новых "классиков". Я катаю на такси на Электровелосипеде , Электросамокате и так далее , авто из за пробок очень редко - по выходных или поздно вечером когда можно ехать свободно
Слово "наверное" вы относите к категоричным? Ну-ну. Одно дело - занести электросамокат в квартиру и зарядить от розетки. Заряжать электромобиль, думается, несколько сложнее.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 29 вер, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Но зачем в Одессу если можно в Европу и бесплатно
Ага, все вокруг так и жаждут зарядить ваш автомобиль бесплатно. Особенно, когда их количество будет измеряться десятками тысяч.
для тесел супер чарджеры бесплатны в Европе их больше чем у нас г_о_в_н_а весной когда снег сойдет
Новые покупатели электрокаров Tesla Model S и Model X смогут бесплатно пользоваться сетью зарядных станций Supercharger. ...
5 серп. 2019 р. - «Суперчарджеры» для Tesla Model S и X снова стали бесплатными ...
опять же видео выше 7000 км по Европе бесплатно
Как долго будет продолжаться этот праздник жизни? За чей счет банкет? Вы ведь понимаете, что дистрибьюторы энергии не отдают ее Тесле бесплатно? Что если Тесла таки захочет стать прибыльной компанией, а ей нужно будет заряжать нахаляву сотни тысяч машин по всему миру?