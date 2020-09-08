П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

antikkristall написав:

Ну как бы гемор с EV должен иметь хоть какое-то обоснование? Наиболее очевидным является экономия на стоимости заправки.Та отож, даже если использовать авто как личное средство передвижения в большом городе, то в електричке особого смысла нет. Если смотреть по б/у за 10-12 килобаксов можно купить бензин/дизель в отличном состоянии, классом повыше, а если брать новый авто, то ДВС аналогичного класса будет значительно дешевле, так что реальная экономия только у таксистов. О гемморе при дальних поездках, а особенно в зимнее время вообще промолчу