П'ять причин, чому електромобілі досі непопулярні

А что с зарядками в Европе? Заметно лучше Украины? В плане количества и качества зарядок – однозначно «да». Во-первых, практически все «быстрые зарядки» типа CHAdeMO реально выдают мощность около 40-50 кВт, под которые они проектировались изначально – а это позволяет «заливать» в аккумулятор Tesla около 200 км за один час заряда или получать полный заряд АКБ за 1,5-2 часа. Во-вторых, езда на электромобиле в Европе означает много бонусов: бесплатная парковка, открытый въезд в центр города. Третье – зарядные станции всегда расположены так, что между ними максимум 200-250 км даже при езде по трассе, а в городах зарядки установлены еще плотнее. Особенно выручают супермаркеты и отели: зарядка обычно бесплатная и рабочая.



Последний пункт важен, поскольку далеко не все зарядки в Европы исправны. И бывали ситуации, когда Вадим планировал зарядить электромобиль – но не удавалось, что сбивало изначальные планы и график движения. Так, например, было с одним из парков, где планировали просто подзарядиться, но подвели сразу две зарядки CHAdeMO (неисправны были обе), а в итоге остались ночевать в городке по соседству. Да и без других казусов не обошлось. К примеру, был случай, когда в отеле для зарядки электрокара присутствовала только обычная розетка. Вадим прошелся к соседним отелям и нашел хорошую мощную зарядную станцию, однако за ее использование потребовали плату в… 50 евро. Ладно 10-20 евро из расчета «10 евро за час», но ведь не полсотни!