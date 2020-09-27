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У Запорізькій області буде
найбільша в Україні...

У Запорізькій області буде найбільша в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:46

У Запорізькій області буде найбільша в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на прес-конференції.

Дивися повний текст У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція.
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А атомную станцию закроют...
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:32

Значит электроэнергия и дальше будет дорожать....
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:59

Настроили, дороги по шпаклевали мосты домучат ветряки наставят енергию поднимут, а вы радуйтесь.
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