Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на прес-конференції.
Дивися повний текст У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 08:46
У Запорізькій області буде найбільша в Україні...
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Дивися повний текст У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція.
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:32
Значит электроэнергия и дальше будет дорожать....
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:59
Настроили, дороги по шпаклевали мосты домучат ветряки наставят енергию поднимут, а вы радуйтесь.
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