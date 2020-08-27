RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На деякі послуги ПриватБанку
зміняться тарифи вже з 1...

На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:26

На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба банку.

Дивися повний текст На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1 жовтня (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90444
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:26

Проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках - 3 грн
Не корпоративным 0,5% ввалили с сентября месяца. Крутим гайки мелкому бизнесу.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію
R2 » Чет 27 сер, 2020 21:46
7 723
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 12:49
ashandyrev
У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення
R2 » Сер 23 вер, 2020 14:06
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 16:21
_hunter
"Карантинні" борги населення за послуги ЖКГ списувати не...
R2 » Чет 10 вер, 2020 09:37
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 09:37
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89738)
28.09.2020 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.