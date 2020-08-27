Про це повідомила пресслужба банку.
Дивися повний текст На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1 жовтня (інфографіка).
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Додано: Пон 28 вер, 2020 09:26
На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1 жовтня (інфографіка).
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:26
Проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках - 3 грн
Не корпоративным 0,5% ввалили с сентября месяца. Крутим гайки мелкому бизнесу.
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