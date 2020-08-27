Про це повідомила пресслужба банку.
Дивися повний текст На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1 жовтня (інфографіка).
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Додано: Пон 28 вер, 2020 09:26
На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На деякі послуги ПриватБанку зміняться тарифи вже з 1 жовтня (інфографіка).
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:26
Проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках - 3 грн
Не корпоративным 0,5% ввалили с сентября месяца. Крутим гайки мелкому бизнесу.
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:30
p_a_l, кто есть "мелкий бизнес", если перевести на язык банка и налоговой? В месячной давности (долго же finance.ua их читало) новостях "Приват24 для бизнеса" эта строчка выглядит так:
Послуга | Було | Стало | Для кого
Зовнішні платежі (за кожен платіж) | 2 грн | 3 грн | Для підприємців і юридичних осіб
Да и это таки с октября. Про сентябрь вообще ничего там не нашёл.
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