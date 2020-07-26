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"Дія" стане міжнародним
віртуальним індустріальним...

"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:02

"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...

Пропонуємо до обговорення:
"Дія" зі звичайної програми відцифрованої бюрократії переростає в інструмент державної геополітичної конкурентної переваги. Світові бренди вже готові вести свій бізнес в програмі "Дія city".

Дивися повний текст \"Дія\" стане міжнародним віртуальним індустріальним парком - Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:02

Все возвращается на круги своя. Спустя несколько лет в ходу опять фраза "И тут Остапа понесло" :) В частности, что до "Держава у смартфоні", лично у меня государство началось и закончилось на техпаспорте авто ;)
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