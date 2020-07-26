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"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
"Дія" зі звичайної програми відцифрованої бюрократії переростає в інструмент державної геополітичної конкурентної переваги. Світові бренди вже готові вести свій бізнес в програмі "Дія city".
Дивися повний текст \"Дія\" стане міжнародним віртуальним індустріальним парком - Шмигаль
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:02
Все возвращается на круги своя. Спустя несколько лет в ходу опять фраза "И тут Остапа понесло" :) В частности, что до "Держава у смартфоні", лично у меня государство началось и закончилось на техпаспорте авто ;)
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Igorten
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:54
Igorten
Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть. Твердую четверку проекту можно поставить. Теперь если забыл документы на машину не нужно ездить, с ужасом ожидая что тебя полиция остановит.
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Олег77
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:07
Олег77 написав:
Загранпаспорт там тоже есть. Твердую четверку проекту можно поставить.
Зачем там
загранпаспорт?
Олег77 написав:
Теперь если забыл документы на машину не нужно ездить
Это можно было бы реализовать без приложения в смартфоне. Ведь приложение не хранит никаких данных, а берёт их из базы. Откуда их может взять и патруль полиции остановивший автомобиль с водителем забывшим дома документы. Так сделано в Эстонии. И это жижитализация здорового человека.
В отличии от жижитализации курильщика когда в приложение смартфона напихали копии бумажных документов, особенно смешно с загранпапортом.
Mind the gap.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:38
Олег77 написав:
Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть.
Может я чего то не понимаю, спрошу у вас. Для чего нужен загранпаспорт и какой смысл его в смартфоне ? Техпаспорт я держу вместе с правами, посему забыть что то одно тяжело. А один техпаспорт как бы не очень помогает, права увы они никак подтянуть не могут уже год, не переживайте в базе они есть, в телефоне нет, верификацию успешно прошел 2 раза
В общем если я сотру это приложение в моей жизни ничего абсолютно не изменится
Так и висит приложение, толку только ноль, стер бы но вдруг на 3 год подтянутся права, да и как гляну на иконку Зеленский вспоминается, мелочь, а приятно
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Igorten
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:41
Igorten написав: Олег77 написав:
Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть.
Может я чего то не понимаю, спрошу у вас. Для чего нужен загранпаспорт и какой смысл его в смартфоне ? Техпаспорт я держу вместе с правами, посему забыть что то одно тяжело. А один техпаспорт как бы не очень помогает, права увы они никак подтянуть не могут уже год, не переживайте в базе они есть, в телефоне нет, верификацию успешно прошел 2 раза
В общем если я сотру это приложение в моей жизни ничего абсолютно не изменится
Так и висит приложение, толку только ноль, стер бы но вдруг на 3 год подтянутся права
Загран=внутр.паспорту, у многих еще нет ай-ди карты и старый паспорт не отображается в Дие, на замен ему - загран
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GALeon
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:45
GALeon написав:
Загран=внутр.паспорту, у многих еще нет ай-ди карты и старый паспорт не отображается в Дие, на замен ему - загран
Тоесть вместо нормального решения с идентификацией впердолим костыль с загранпаспортом.
Что и требовалось доказать(c)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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