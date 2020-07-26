"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...

Додано: Пон 28 вер, 2020 22:38

Олег77 написав: Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть. Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть.

Может я чего то не понимаю, спрошу у вас. Для чего нужен загранпаспорт и какой смысл его в смартфоне ? Техпаспорт я держу вместе с правами, посему забыть что то одно тяжело. А один техпаспорт как бы не очень помогает, права увы они никак подтянуть не могут уже год, не переживайте в базе они есть, в телефоне нет, верификацию успешно прошел 2 разаВ общем если я сотру это приложение в моей жизни ничего абсолютно не изменитсяТак и висит приложение, толку только ноль, стер бы но вдруг на 3 год подтянутся права, да и как гляну на иконку Зеленский вспоминается, мелочь, а приятно