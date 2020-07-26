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"Дія" стане міжнародним
віртуальним індустріальним...

"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:02

"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...

Пропонуємо до обговорення:
"Дія" зі звичайної програми відцифрованої бюрократії переростає в інструмент державної геополітичної конкурентної переваги. Світові бренди вже готові вести свій бізнес в програмі "Дія city".

Дивися повний текст \"Дія\" стане міжнародним віртуальним індустріальним парком - Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:02

Все возвращается на круги своя. Спустя несколько лет в ходу опять фраза "И тут Остапа понесло" :) В частности, что до "Держава у смартфоні", лично у меня государство началось и закончилось на техпаспорте авто ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:54

Igorten
Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть. Твердую четверку проекту можно поставить. Теперь если забыл документы на машину не нужно ездить, с ужасом ожидая что тебя полиция остановит.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:07

Re:

  Олег77 написав:Загранпаспорт там тоже есть. Твердую четверку проекту можно поставить.

Зачем там загранпаспорт?
  Олег77 написав:Теперь если забыл документы на машину не нужно ездить

Это можно было бы реализовать без приложения в смартфоне. Ведь приложение не хранит никаких данных, а берёт их из базы. Откуда их может взять и патруль полиции остановивший автомобиль с водителем забывшим дома документы. Так сделано в Эстонии. И это жижитализация здорового человека.

В отличии от жижитализации курильщика когда в приложение смартфона напихали копии бумажных документов, особенно смешно с загранпапортом.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:38

Re:

  Олег77 написав:Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть.

Может я чего то не понимаю, спрошу у вас. Для чего нужен загранпаспорт и какой смысл его в смартфоне ? Техпаспорт я держу вместе с правами, посему забыть что то одно тяжело. А один техпаспорт как бы не очень помогает, права увы они никак подтянуть не могут уже год, не переживайте в базе они есть, в телефоне нет, верификацию успешно прошел 2 раза :) В общем если я сотру это приложение в моей жизни ничего абсолютно не изменится ;) Так и висит приложение, толку только ноль, стер бы но вдруг на 3 год подтянутся права, да и как гляну на иконку Зеленский вспоминается, мелочь, а приятно :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:41

Re: "Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним...

Igorten написав:
  Олег77 написав:Загранпаспорта у вас нет? Загранпаспорт там тоже есть.

Может я чего то не понимаю, спрошу у вас. Для чего нужен загранпаспорт и какой смысл его в смартфоне ? Техпаспорт я держу вместе с правами, посему забыть что то одно тяжело. А один техпаспорт как бы не очень помогает, права увы они никак подтянуть не могут уже год, не переживайте в базе они есть, в телефоне нет, верификацию успешно прошел 2 раза :) В общем если я сотру это приложение в моей жизни ничего абсолютно не изменится ;) Так и висит приложение, толку только ноль, стер бы но вдруг на 3 год подтянутся права :)
Загран=внутр.паспорту, у многих еще нет ай-ди карты и старый паспорт не отображается в Дие, на замен ему - загран
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:45

  GALeon написав: Загран=внутр.паспорту, у многих еще нет ай-ди карты и старый паспорт не отображается в Дие, на замен ему - загран

Тоесть вместо нормального решения с идентификацией впердолим костыль с загранпаспортом.

Что и требовалось доказать(c)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:19

У вас хоть тех паспортом, у меня закончилось не начавшись. Установил, а оно не грузится.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:25

  Igorten написав:Все возвращается на круги своя. Спустя несколько лет в ходу опять фраза "И тут Остапа понесло" :) ..

та да. Жаль, Омеляна нет, у того веселее шутки были.
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