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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Пон 28 вер, 2020 11:13 Телемедицина, ищем инвестора

Проблема

Неэффективная и не комфортная система здравоохранения, возможность использовать телемедицину для увеличения эффективности оказания медицинских услуг, улучшить сервис для пациентов. Альтернатива - поиск по симптомам в интернете (различные форумы и т.д.), но наш сервис даёт возможность пообщаться с реальным практикующим специалистом, не выходя из дома.

Преимущества

Online сервис медицинских консультаций имеет следующее ценностное предложение для клиентов:

+ Вы всегда на связи с дежурным или Вашим лечащим врачом

+ Консультация врача в один клик (аудио, видео, чат)

+ Соблюдение всех стандартов ведения консультации (сбор анамнеза, консультация, заключение)

+ Удобное и простое в использовании приложение

+ Прямой приём врачей

+ При необходимости Вы можете узнать экспертное мнение на поставленный диагноз и назначенное лечение

+ Наличие детского педиатра

Текущее состояние

Сервис полностью рабочий, приложение разработано, врачи входят в штат. Проведена рекламная кампания. На сегодня в компанию было инвестировано порядка 130 000$.

Организационно-правовая форма собственности: Общество с ограниченной отвественностью

Имеется право собственности на программное обеспечение, а так же торговая марка.

Бизнес-модель

Фиксированная стоимость за консультацию. Прибыль зависит от количества консультаций (количества проданных услуг).

Модель монетизации

Оплата клиентом одной консультации через веб банкинг.

Рынок

На сегодняшний день подобные сервисы по всему миру стремительно развиваются, что подтверждается мировым трендом развития телемедицины.

Рост количества клиентов в месяц составляет 240% при минимальной рекламе.

Целевая аудитория - всё население от 24 до 60 лет. Размер рынка в Украине ~ 33 млн. клиентов (количество задекларированных пациентов). Потенциал рынка 191 млн. дол.

Система сбыта

Основным каналом сбыта является продвижение в социальных сетях (Facebook, Instagram, Google).

Сумма требуемых инвестиций: $350 000.

Показатели эффективности инвестиционного проекта

IRR - 37%

NPV - 8 082 165$

PI - 230%

PP - 2-5 лет

Контакты

Алексей Тисленко - CEO -

+380939058126

1likaronline@gmail.com Компания "Likar Online" - сервис по оказанию онлайн медицинских консультаций. Сервис выполнен в виде мобильного приложения, где клиенты за фиксированную плату могут получить консультацию с реальным практикующим врачом в любое время в любом месте.ПроблемаНеэффективная и не комфортная система здравоохранения, возможность использовать телемедицину для увеличения эффективности оказания медицинских услуг, улучшить сервис для пациентов. Альтернатива - поиск по симптомам в интернете (различные форумы и т.д.), но наш сервис даёт возможность пообщаться с реальным практикующим специалистом, не выходя из дома.ПреимуществаOnline сервис медицинских консультаций имеет следующее ценностное предложение для клиентов:+ Вы всегда на связи с дежурным или Вашим лечащим врачом+ Консультация врача в один клик (аудио, видео, чат)+ Соблюдение всех стандартов ведения консультации (сбор анамнеза, консультация, заключение)+ Удобное и простое в использовании приложение+ Прямой приём врачей+ При необходимости Вы можете узнать экспертное мнение на поставленный диагноз и назначенное лечение+ Наличие детского педиатраТекущее состояниеСервис полностью рабочий, приложение разработано, врачи входят в штат. Проведена рекламная кампания. На сегодня в компанию было инвестировано порядка 130 000$.Организационно-правовая форма собственности: Общество с ограниченной отвественностьюИмеется право собственности на программное обеспечение, а так же торговая марка.Бизнес-модельФиксированная стоимость за консультацию. Прибыль зависит от количества консультаций (количества проданных услуг).Модель монетизацииОплата клиентом одной консультации через веб банкинг.РынокНа сегодняшний день подобные сервисы по всему миру стремительно развиваются, что подтверждается мировым трендом развития телемедицины.Рост количества клиентов в месяц составляет 240% при минимальной рекламе.Целевая аудитория - всё население от 24 до 60 лет. Размер рынка в Украине ~ 33 млн. клиентов (количество задекларированных пациентов). Потенциал рынка 191 млн. дол.Система сбытаОсновным каналом сбыта является продвижение в социальных сетях (Facebook, Instagram, Google).Сумма требуемых инвестиций: $350 000.Показатели эффективности инвестиционного проектаIRR - 37%NPV - 8 082 165$PI - 230%PP - 2-5 летКонтактыАлексей Тисленко - CEO - tysla5674@gmail.com +380939058126 tysla5674 Повідомлень: 1 З нами з: 28.09.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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