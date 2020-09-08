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"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярда, щоб розрахуватися з виробниками \"зеленої\" енергетики
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Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24
Щоб українці розрахувалисьбз Ахметовим за те, що купувати по такій ціні не хотіли
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