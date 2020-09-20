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Зеленський запропонував
розробити стратегію розвитку...

Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:04

Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав під час ознайомлення з роботою ЗАТ "Єврокар", передає прес-служба ОП.

Дивися повний текст Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:04

Чот он не тем занимается. Мог бы уже за год определить основные вехи своего правления и что то таки сделать фундаментально полезное, а не болтаться как что то где то.
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 28 вер, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:08

Re: Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...

На його думку, наша країна може стати одним з лідерів у виробництві автомобілів світових брендів
о пригодилась старая реприза из КВНа.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:34

Тот случай, когда президент верит в свою страну и все у него получится.
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