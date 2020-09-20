Про це він сказав під час ознайомлення з роботою ЗАТ "Єврокар", передає прес-служба ОП.
Дивися повний текст Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:04
Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:04
Чот он не тем занимается. Мог бы уже за год определить основные вехи своего правления и что то таки сделать фундаментально полезное, а не болтаться как что то где то.
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 28 вер, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:08
Re: Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...
о пригодилась старая реприза из КВНа.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:34
Тот случай, когда президент верит в свою страну и все у него получится.
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