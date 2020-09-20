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Зеленський запропонував
розробити стратегію розвитку...

Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:04

Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав під час ознайомлення з роботою ЗАТ "Єврокар", передає прес-служба ОП.

Дивися повний текст Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:04

Чот он не тем занимается. Мог бы уже за год определить основные вехи своего правления и что то таки сделать фундаментально полезное, а не болтаться как что то где то.
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 28 вер, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:08

Re: Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку...

На його думку, наша країна може стати одним з лідерів у виробництві автомобілів світових брендів
о пригодилась старая реприза из КВНа.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:34

Тот случай, когда президент верит в свою страну и все у него получится.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:37

Теперь не ждите удешевления растаможки машин.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:40

Сразу пришел на ум бородатый анекдот:
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на х..й! Я не тактик, я - стратег !
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:33

Господи, лучше бы он просто сидел молча и ничего не делал вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:31

Очередное бла-бла-бла не о чем.

- Поручаю выдвинуть предложения по разработке стратегии для составления плана по подготовке проекта.....

Тьфу. Только матерные слова в голову приходят
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 05:09

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:

Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.


«Остапа несло. Дело как будто налаживалось…» 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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