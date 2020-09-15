Для тих хто хоче і планує інвестувати понад 250-275 тис. гривень або 10 тис. доларів США.
Дивися повний текст Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році. Частина 2.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09
Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році. Частина 2.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09
"В идеале можно заработать до 50% за два года" давно уже такого роста нету на первичке
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