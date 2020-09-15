Для тих хто хоче і планує інвестувати понад 250-275 тис. гривень або 10 тис. доларів США.
Дивися повний текст Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році. Частина 2.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09
Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році. Частина 2.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09
"В идеале можно заработать до 50% за два года" давно уже такого роста нету на первичке
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:35
По об'єктах бізнес-класу від "ями" до здачі можливо. Але це насправді швидше виключення. Реалії 15-30 відсотків
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:20
Re: Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
"Окремо варто зважити на питання оподаткування доходів від торгових операцій з акціями. У випадку виводу коштів з вашого торгового рахунку вам потрібно буде сплатити ПДФО та військовий збір, загальним розміром 19,5%."
Тут необходимо добавить что это если вы настолько тупы чтобы рапортовать что у вас есть brokerage account за рубежом.
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:39
Згідно до останніх змін у законодавство, банки зобов'язані будуть надавати інформацію про надходження на рахунки за запитом податкової. Те саме з фінустановами - брокерами. Це щодо попереднього коментаря.
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:24
Опять-таки это если вы настолько тупы чтобы открыть brokerage account в украинском учереждении. Украинское законодательство не распространяется на зарубежные юрисдикции. Ни один банк США, Новой Зеландии или Германии никогда ничего не выдаст украинской налоговой за запытом или без онного.
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:36
Re: Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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