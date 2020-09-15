RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Олексій Другов: варіанти для
інвестицій у 2020 році....

Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09

Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....

Пропонуємо до обговорення:
Для тих хто хоче і планує інвестувати понад 250-275 тис. гривень або 10 тис. доларів США.

Дивися повний текст Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році. Частина 2.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90474
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:09

"В идеале можно заработать до 50% за два года" давно уже такого роста нету на первичке
Sidus
 
Повідомлень: 361
З нами з: 17.09.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:35

По об'єктах бізнес-класу від "ями" до здачі можливо. Але це насправді швидше виключення. Реалії 15-30 відсотків
alexlbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:20

Re: Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....

"Окремо варто зважити на питання оподаткування доходів від торгових операцій з акціями. У випадку виводу коштів з вашого торгового рахунку вам потрібно буде сплатити ПДФО та військовий збір, загальним розміром 19,5%."

Тут необходимо добавить что это если вы настолько тупы чтобы рапортовать что у вас есть brokerage account за рубежом.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 20.05.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:39

Згідно до останніх змін у законодавство, банки зобов'язані будуть надавати інформацію про надходження на рахунки за запитом податкової. Те саме з фінустановами - брокерами. Це щодо попереднього коментаря.
alexlbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:24

  alexlbi написав:Згідно до останніх змін у законодавство, банки зобов'язані будуть надавати інформацію про надходження на рахунки за запитом податкової. Те саме з фінустановами - брокерами. Це щодо попереднього коментаря.

Опять-таки это если вы настолько тупы чтобы открыть brokerage account в украинском учереждении. Украинское законодательство не распространяется на зарубежные юрисдикции. Ни один банк США, Новой Зеландии или Германии никогда ничего не выдаст украинской налоговой за запытом или без онного.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 20.05.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:36

Re: Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....

  alexlbi написав:Згідно до останніх змін у законодавство

Не забегайте вперёд, это ещё не изменения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 06.08.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:05

Dear sir,
но тогда надо бы налоги платить в США, Германии.. или там их органам тоже не откроют? Или там не контролируют? Не для дискуссии, интересно
alexlbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:13

"До того ж згідно з чинним законодавством, оподаткують не лише ваш дохід, а усю виведену суму. Такий законодавчий підхід, звісно, суттєво знижую інтерес до даних операцій."

Уточните пожалуйста статью НКУ которая это регулирует.
degtyar_yuriy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.11.16
Подякував: 80 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала...
R2 » Вів 15 вер, 2020 18:07
2 155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:53
OLGA1987
Середня зарплата в Україні в 2021 році збільшиться на...
R2 » П'ят 25 вер, 2020 13:32
1 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 13:32
Галина441
Завантаження готелів в Одесі в серпні-2020 (дослідження)
R2 » Суб 19 вер, 2020 19:06
4 196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 17:10
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.