Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....

Конечно, нужно будет платить налоги. Брокер инфо автоматом в налоговую передаёт. Только это будет куда менше чем 19% в Украине плюс отчетность - дело одной минуты раз в год, свобственно подцепить файлик от брокера к 1040 tax return это в случае США и всё.
Я как-то пытался разобраться как действует лицензия НБУ на инвестиции зарубежом и на 100% уверен что все эти правила были написаны людьми которые никогда ничего не инвестировали и вообще не представляют как это работает, но зато имеют богатый опыт работы в ЖЭКе. Чур, чур, чур с этим связываться.