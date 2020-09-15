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Олексій Другов: варіанти для
інвестицій у 2020 році....

Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:08

  alexlbi написав:Dear sir,
но тогда надо бы налоги платить в США, Германии.. или там их органам тоже не откроют? Или там не контролируют? Не для дискуссии, интересно


Конечно, нужно будет платить налоги. Брокер инфо автоматом в налоговую передаёт. Только это будет куда менше чем 19% в Украине плюс отчетность - дело одной минуты раз в год, свобственно подцепить файлик от брокера к 1040 tax return это в случае США и всё.

Я как-то пытался разобраться как действует лицензия НБУ на инвестиции зарубежом и на 100% уверен что все эти правила были написаны людьми которые никогда ничего не инвестировали и вообще не представляют как это работает, но зато имеют богатый опыт работы в ЖЭКе. Чур, чур, чур с этим связываться.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:34

Dear_Sir,
Спасибо! Счёт в США открывается? Киньте линк с кем можно сотрудничать?
alexlbi
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:27

  alexlbi написав:Dear_Sir,
Спасибо! Счёт в США открывается? Киньте линк с кем можно сотрудничать?

Да возьмите любого брокера - Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Ameritrade, E*TRADE, T. Rowe Price, любой какой вам нравится.
Если вы налоговый резидент США, то открытие счёта - 5 минут, онлайн, никаких документов не требуется. Если нерезидент - там отдельная процедура.
Dear_Sir
 
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