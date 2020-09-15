Олексій Другов: варіанти для інвестицій у 2020 році....
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alexlbi написав:Dear sir, но тогда надо бы налоги платить в США, Германии.. или там их органам тоже не откроют? Или там не контролируют? Не для дискуссии, интересно
Конечно, нужно будет платить налоги. Брокер инфо автоматом в налоговую передаёт. Только это будет куда менше чем 19% в Украине плюс отчетность - дело одной минуты раз в год, свобственно подцепить файлик от брокера к 1040 tax return это в случае США и всё.
Я как-то пытался разобраться как действует лицензия НБУ на инвестиции зарубежом и на 100% уверен что все эти правила были написаны людьми которые никогда ничего не инвестировали и вообще не представляют как это работает, но зато имеют богатый опыт работы в ЖЭКе. Чур, чур, чур с этим связываться.
alexlbi написав:Dear_Sir, Спасибо! Счёт в США открывается? Киньте линк с кем можно сотрудничать?
Да возьмите любого брокера - Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Ameritrade, E*TRADE, T. Rowe Price, любой какой вам нравится. Если вы налоговый резидент США, то открытие счёта - 5 минут, онлайн, никаких документов не требуется. Если нерезидент - там отдельная процедура.