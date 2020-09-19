RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голову податкової Тернополя
затримали за хабар у $40 тисяч

Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тисяч
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:10

Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України затримала злочинне угруповання на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя на вимаганні $40 тисяч.

Дивися повний текст Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тисяч.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:10

Реально начали задерживать на взятках разного рода начальников и меров городов (знаю лично такие ситуации), люди под следствием в сизо!
Rainbow
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:22

  Rainbow написав:Реально начали задерживать на взятках разного рода начальников и меров городов (знаю лично такие ситуации), люди под следствием в сизо!

Слідство було завжди. Де вироки і відсидки, а не, максимум, умовні терміни\штрафи?
Son of Sun
 
Повідомлень: 770
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:42

Re: Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тис

Папа налоговик естественно по бизнесу прикрывал сына... Это всё понятно... Но вот по поводу требования взятки у сотрудника сына возникает большой вопрос... Работник мог запросто обкрадывать предприятие сына - способов масса. Пожалуй, после вскрытия воровства и подведения приблизительного итога суммы потерь, семейство и попыталось таким образом вернуть украденное. Обращение в органы - или доход был не белым (что скорее всего), а надежда на наши органы - "мы сыскари" - вызывает, мягко говоря, огромнейшее сомнение если не сказать больше.
P.S. Простой пример: Товаровед в связке с поставщиками товара поставляют необходимый предприятию товар (продукты, запчасти) по цене гораздо выше рыночной - товаровед с откатом, а поставщик и с деньгами и с бонусом... Ну как-то так.
pimki
 
Повідомлень: 120
З нами з: 29.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:52

керівник податкової в минулому начальник Тернопільської міліції.
просто поміняв місце полювання.
непотоплювані кадри .
їх навіть зєля поміняти не може.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дима Алматов і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Opel представив новий кросовер за 20 тисяч євро (фото)
R2 » Нед 27 вер, 2020 06:46
3 205
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 10:38
moveton
В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...
R2 » Суб 19 вер, 2020 21:41
6 534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 20:56
p_a_l
Для отримання податкової знижки необхідно підтвердити...
R2 » Сер 02 вер, 2020 10:26
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 10:26
yuluk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89761)
28.09.2020 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.