Служба безпеки України затримала злочинне угруповання на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя на вимаганні $40 тисяч.
Дивися повний текст Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тисяч.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:10
Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тисяч.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:10
Реально начали задерживать на взятках разного рода начальников и меров городов (знаю лично такие ситуации), люди под следствием в сизо!
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:22
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:42
Re: Голову податкової Тернополя затримали за хабар у $40 тис
Папа налоговик естественно по бизнесу прикрывал сына... Это всё понятно... Но вот по поводу требования взятки у сотрудника сына возникает большой вопрос... Работник мог запросто обкрадывать предприятие сына - способов масса. Пожалуй, после вскрытия воровства и подведения приблизительного итога суммы потерь, семейство и попыталось таким образом вернуть украденное. Обращение в органы - или доход был не белым (что скорее всего), а надежда на наши органы - "мы сыскари" - вызывает, мягко говоря, огромнейшее сомнение если не сказать больше.
P.S. Простой пример: Товаровед в связке с поставщиками товара поставляют необходимый предприятию товар (продукты, запчасти) по цене гораздо выше рыночной - товаровед с откатом, а поставщик и с деньгами и с бонусом... Ну как-то так.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:52
керівник податкової в минулому начальник Тернопільської міліції.
просто поміняв місце полювання.
непотоплювані кадри .
їх навіть зєля поміняти не може.
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