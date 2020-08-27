Про це йдеться в рішенні господарського суду м. Києва.
Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
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