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Фонд держмайна програв суд
Ахметову за "Укртелеком"

Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17

Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні господарського суду м. Києва.

Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17

Всё было изначально подстроено что бы Ахметов был в +!!!!
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:34

При съемках данного ролика, ни один олигарх не пострадал :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:50

Укртелеком отдать Ахметову, а кредит в Ощаде для Ахметова на покупку Укртелекома - списать, т.к. офшорка, бравшая кредит - ликвидируется.
PROFIT!

Это точно путен - оккупант?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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