Про це йдеться в рішенні господарського суду м. Києва.
Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:50
Укртелеком отдать Ахметову, а кредит в Ощаде для Ахметова на покупку Укртелекома - списать, т.к. офшорка, бравшая кредит - ликвидируется.
PROFIT!
Это точно путен - оккупант?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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