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"Белавіа" має намір відновити
транзит між Україною і Росією

"Белавіа" має намір відновити транзит між Україною і Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:19

"Белавіа" має намір відновити транзит між Україною і Росією

Пропонуємо до обговорення:
"Бєлавіа" в жовтні відновить транзит між Україною і Росією через аеропорт Мінськ, свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника

Дивися повний текст \"Белавіа\" має намір відновити транзит між Україною і Росією.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:19

Только пешком!!! через ренген!!!!
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