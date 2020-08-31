"Бєлавіа" в жовтні відновить транзит між Україною і Росією через аеропорт Мінськ, свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:19
"Белавіа" має намір відновити транзит між Україною і Росією
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Дивися повний текст \"Белавіа\" має намір відновити транзит між Україною і Росією.
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