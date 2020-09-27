RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явиться перший
приватний спиртзавод -...

В Україні з'явиться перший приватний спиртзавод -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:40

В Україні з'явиться перший приватний спиртзавод -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через місяць з'явиться перший приватний спиртзавод: на аукціон виставили перший лот - Немирівський спиртзавод. Про це написала в Facebook заступник міністра Мінекономіки Світлана Панаіотоді.

Дивися повний текст В Україні з'явиться перший приватний спиртзавод - Мінекономіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:40

Пишаємося, що саме наші менеджери допомогли виставити на аукціон перший спиртзавод. Надамо кваліфіковану допомогу і усім бажаючим придбати підприємства спиртової галузі. Деталі про об’єкти та реєстрація на торги за посиланнями https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2 ... -000053-3/. Крім Немирівського МПД, уже виставили на приватизацію Артемівський - https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2 ... -000002-3/ та Овечацький - https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2 ... -000095-3/.
gladkijserg82
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до... 1, 2, 3
R2 » Нед 27 вер, 2020 20:57
21 1549
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 15:11
Gastarbaiter
В Україні впровадять ще один метод автофіксації порушень... 1, 2
R2 » П'ят 25 вер, 2020 16:05
17 906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 10:54
vitaliy_berdinskikh
У Запорізькій області буде найбільша в Україні...
R2 » Пон 28 вер, 2020 08:46
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 09:32
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89761)
28.09.2020 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.