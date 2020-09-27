В Україні з'явиться перший приватний спиртзавод -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні через місяць з'явиться перший приватний спиртзавод: на аукціон виставили перший лот - Немирівський спиртзавод. Про це написала в Facebook заступник міністра Мінекономіки Світлана Панаіотоді.
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В Україні з'явиться перший приватний спиртзавод - Мінекономіки
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:40
Пишаємося, що саме наші менеджери допомогли виставити на аукціон перший спиртзавод. Надамо кваліфіковану допомогу і усім бажаючим придбати підприємства спиртової галузі. Деталі про об’єкти та реєстрація на торги за посиланнями
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2 ... -000053-3/
. Крім Немирівського МПД, уже виставили на приватизацію Артемівський -
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2 ... -000002-3/
та Овечацький -
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2 ... -000095-3/
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